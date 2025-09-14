POL-LIP: Bad Salzuflen - Versuchter Einbruch in Firma
Lippe (ots)
(MK) Mitarbeiter eines Autohauses an der Benzstraße entdeckten am Samstagmorgen einen aufgeschnittenen Maschendrahtzaun, den das Firmengelände umgibt. Möglicherweise wurden die Täter bei dem Auftrennen des Zaunes gestört, da von einer weiteren Tatausführung abgesehen wurde. Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen oder Personen getätigt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.
