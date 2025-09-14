PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Versuchter Einbruch in Firma

Lippe (ots)

(MK) Mitarbeiter eines Autohauses an der Benzstraße entdeckten am Samstagmorgen einen aufgeschnittenen Maschendrahtzaun, den das Firmengelände umgibt. Möglicherweise wurden die Täter bei dem Auftrennen des Zaunes gestört, da von einer weiteren Tatausführung abgesehen wurde. Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen oder Personen getätigt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 10:13

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

    Lippe (ots) - (MK) Am frühen Samstagmorgen wurden die Beamten in Bad Salzuflen zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer gerufen. Der 58- jährige Fahrradfahrer war an der Uferstraße auf dem Hof des Jugendzentrums mit einer fest installierten Tischtennisplatte kollidiert und dabei gestürzt. Eine Behandlung durch die hinzugezogene ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 10:09

    POL-LIP: Lage - Betrunken auf nicht versichertem E-Scooter unterwegs

    Lippe (ots) - (MK) Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr fiel den Beamten ein E-Scooter auf, der von einer Person gefahren wurde, obwohl der Roller über kein Versicherungskennzeichen verfügte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zudem einen erheblichen Alkoholkonsum bei dem 36- jährigen Fahrer fest. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren