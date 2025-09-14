POL-LIP: Barntrup - Diebstahl eines Blumenkübels
Lippe (ots)
(MK) Ein 61- jähriger Hauseigentümer informierte die Polizei, um den Diebstahl eines kupfernen Blumenkübels aus seinem Vorgarten anzuzeigen. Der Diebstahl erfolgte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in Barntrup an der Freiligrathstraße. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.
