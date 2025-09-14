PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Lippspringe/ Detmold 28-jährige Frau vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Lippe (ots)

(MK) Am Freitagmittag (12.09.2025) wurde eine 28-jährige Frau aus Düsseldorf von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet. Die Frau war zusammen mit ihrer Mutter im Urlaub in Bad Lippspringe. Am Donnerstag (11.09.2025) besuchten beide die Stadt Detmold / Kreis Lippe. Nach der Stadtbesichtigung wollten beide gegen 13:00 Uhr mittels Schienenersatzverkehr vom Hauptbahnhof Detmold zurück zum Hauptbahnhof Paderborn fahren. Da die 28-Jährige noch mit ihrem Hund Gassi gehen wollte, war abgesprochen, dass man mit getrennten Bussen nach Paderborn fährt. Die Mutter sah ihre Tochter zuletzt gegen 13:00 Uhr an der Bushaltestelle am Hauptbahnhof Detmold wie sie in einen Bus stieg. Die Tochter kehrte nicht wie abgesprochen ins Hotel zurück und ist seitdem verschwunden.

Nach Bekanntwerden wurden umfangreiche polizeiliche Ermittlungen zum Verbleib der 28-jährigen durchgeführt. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos.

Die 28-Jährige ist 172cm groß und schlank. Sie hat rote Haare und trägt eine Brille. Bekleidet ist die Frau mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Leggings sowie weißen Schuhen. Sie führt eine weiße Handtasche sowie einen blauen Rucksack mit sich. In diesem Rucksack wird ein brauner Yorkshire-Terrier getragen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt:

Wer hat die Vermisste seit Donnerstagmittag gesehen? Ein Foto ist im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt (https://polizei.nrw/fahndung/180333).

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 / 306-0 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 10:21

    POL-LIP: Blomberg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Lippe (ots) - (MK) Am Freitag gegen 01.20 Uhr wurde die Polizei zu einer Verkehrsunfallaufnahme in Blomberg- Siebenhöfen, Bundesstraße 1 gerufen. Beim Rangieren soll ein 29- jähriger Pkw- Fahrer einen geparkten Pkw beschädigt haben. Nach Eintreffen der Beamten stellten diese bei dem Unfallfahrer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt und verlief positiv. Im Anschluss an die Unfallaufnahme vor Ort ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 10:19

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfallflucht Am Zubringer

    Lippe (ots) - (MK) Am Freitagabend gegen 23.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Flucht auf der Straße "Am Zubringer". Nach Angaben des betroffenen Pkw- Fahrer, sei diesem ein grauer Pkw entgegengekommen. Der entgegenkommende Pkw sei über die Straßenmitte hinaus in den Gegenverkehr geraten und dann mit dem linken Spiegel des Melders zusammengestoßen. Dabei sei der Spiegel stark beschädigt worden. Der ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 10:18

    POL-LIP: Barntrup - Diebstahl eines Blumenkübels

    Lippe (ots) - (MK) Ein 61- jähriger Hauseigentümer informierte die Polizei, um den Diebstahl eines kupfernen Blumenkübels aus seinem Vorgarten anzuzeigen. Der Diebstahl erfolgte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in Barntrup an der Freiligrathstraße. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren