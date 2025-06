Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Kellerbrand in einem Wohnhochhaus - Rauch breitet sich bis ins Nachbargebäude aus

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann? 24. Juni 2025, 22:28 - 04:03 Uhr

Wo? Florian-Geyer-Straße, Johannstadt

Am Dienstagabend kam es in einem Wohnhochhaus in Dresden zu einem Brand, der einen umfangreichen Einsatz der Feuerwehr erforderlich machte. In der Integrierte Regionalleitstelle Dresden lief kurz vor 22:30 Uhr ein Alarm der automatischen Brandmeldeanlage ein- Rauchwarnmelder hatten eine starke Rauchentwicklung in einem Wohnhochhaus detektiert und automatisiert die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war dichter Rauch bereits vor dem Haupteingang sichtbar. Zahlreiche Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen oder befanden sich auf dem Weg ins Freie. Auf der Rückseite des Gebäudes schlugen offene Flammen und dichter Rauch aus einer geöffneten Kellertür. Umgehend drangen Einsatzkräfte unter Atemschutz in den Keller vor und bekämpften mit einem Strahlrohr eine dort in Vollbrand stehende Kellerbox. Durch geöffnete oder gekippte Fenster breitete sich der Rauch in die darüber liegenden Wohnungen aus. Um den Einsatz effizient zu koordinieren, wurden durch die Einsatzleitung mehrere Einsatzabschnitte gebildet. Während ein Abschnitt sich auf die Brandbekämpfung konzentrierte, kontrollierten andere Trupps die Treppenräume und unterstützten mit Speziallüftern die Entrauchung des Gebäudes. Im Verlauf des Einsatzes wurde festgestellt, dass sich der Brandrauch über Verbindungsbauwerke auch in das angrenzende Nachbargebäude ausgebreitet hatte. Dort stellten die Einsatzkräfte in einer Wohnung eine erhöhte Konzentration des Atemgifts Kohlenmonoxid (CO) fest. Auch hier wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, um den Rauch zu entfernen und eine Rückkehr der Bewohner zu ermöglichen. Da zahlreiche Personen dem Rauch ausgesetzt waren, erfolgten durch den Rettungsdienst vorsorgliche medizinische Untersuchungen. Drei Personen wurden untersucht, zeigten jedoch keine gesundheitlichen Auffälligkeiten. Zur Unterstützung wurde ein weiterer Rettungswagen nachalarmiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz befanden sich 40 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau, Striesen und Altstadt, der Rettungswache Johannstadt sowie die Führungsdienste A- und U-Dienst.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell