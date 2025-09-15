POL-LIP: Lage. Aluminiumkabel gestohlen.
Lippe (ots)
Diebe stahlen zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen (11.-12.09.2025) mehrere hundert Meter Aluminiumkabel bei einer Firma in der Ernst-Hilker-Straße. Sie verschafften sich dafür Zugang zum Firmengelände, wo Kabeltrommeln lagerten. Es entstand ein Vermögensschaden in fünfstelliger Höhe.
Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
