Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Durchsuchungen im Bereich Gera

Gera (ots)

Gera. Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Gera wurden am gestrigen Tag (16.07.2025) gegen 17:30 Uhr mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in Gera durchsucht. Die Durchsuchungsmaßnahmen richteten sich gegen insgesamt 10 beschuldige Personen wegen des bandesmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln und verschreibungspflichtigen Medikamenten. Davon konnten im Rahmen der Durchsuchungen 9 Tatverdächtige angetroffen werden. Hierbei wurden vier Personen im Alter von 22 bis 31 Jahren vorläufig festgenommen und am heutigen Tag (17.07.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Gegen drei männliche Personen im Alter von 22, 26 und 31 Jahren wurde ein Haftbefehl erlassen. Eine 22-Jährige wurde nach Prüfung durch den Haftrichter vorerst entlassen. Bereits vor einigen Monaten konnte ein 39-Jähriger, welcher ebenfalls zu dem Täterkreis zuzuordnen ist, im Rahmen einer Durchsuchung angetroffen und verhaftet werden. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an. (SR)

