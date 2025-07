Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrugsdelikt - Polizei ermittelt

Altenburg (ots)

Altenburg. Eine 40-jährige Frau aus Altenburg wurde am 16.07.2025 Opfer eines Betrugsdelikts. Im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr erhielt sie Nachrichten, in der sich ein bislang unbekannter Täter als ihr Vorgesetzter ausgab. In der Folge forderte er die Geschädigte unter dem Vorwand geschäftlicher Notwendigkeit auf, Guthabenkarten mit einem hohen dreistelligen Betrag zu erwerben und die dazugehörigen Codes zu übermitteln. Die Frau kam der Aufforderung nach und übersandte die geforderten Daten. Im Anschluss fiel ihr der Betrug auf und sie kontaktierte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (SR)

