Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Gullideckel entfernt

Greiz (ots)

Greiz. Ein 39-jähriger Mann sorgte am 16.07.2025 gegen 06:45 Uhr in der Zeulenrodaer Straße in Greiz für einen Polizeieinsatz. Der Tatverdächtige entfernte mehrere Gullideckel aus deren Verankerung und warf diese auf die Fahrbahn. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin musste aufgrund dessen stark bremsen und informierte anschließend die Polizei. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vor Ort antreffen. Unter Hinzuziehung von medizinischem Fachpersonal konnte ein psychischer Ausnahmezustand beim Tatverdächtigen festgestellt werden, sodass er zur weiteren Behandlung in eine entsprechende Einrichtung verbracht wurde. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell