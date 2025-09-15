Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Freitagmorgen (12.09.2025) gegen 7.30 Uhr kam es im Bereich einer Fußgängerampel an der Lockhauser Straße am Schulzentrum zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Sachlage noch unklar ist und die Polizei Zeugen sucht.

Eine 37-Jährige aus Bad Salzuflen war mit ihrem Opel Astra in Richtung "Am Zubringer" unterwegs, als sie eine junge Fußgängerin übersah. Die 14-Jährige aus Bad Salzuflen, die die Straße an der Ampel in Richtung Schulzentrum überquerte, wurde von der Autofahrerin erfasst und leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Für wen die Ampel zum Zeitpunkt des Unfalls grün bzw. rot zeigte, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell