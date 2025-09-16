Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf dem Friedhof - Baugerüst entwendet

Kirchengel (ots)

Unbekannte Täter begaben sich im Zeitraum von Donnerstag, den 4. September, 14 Uhr, bis Mittwoch den 10. September, 13.15 Uhr, auf das Friedhofsgelände in der Kirchengler Hauptstraße. Hier entwendeten die Diebe ein abgelegtes Baugerüst im Wert von mehreren tausend Euro. Einige Gerüstteile sind mit grüner Farbe gekennzeichnet.

Personen, welche Hinweise zum Verbleib des Baugerüsts geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden. Auch Zeugen die den Diebstahl beobachten konnten und Hinweise zu den Tätern oder deren Fahrzeug geben können, werden gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

Aktenzeichen: 0236996

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell