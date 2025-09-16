Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen! - Verletzte Katzen in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen (ots)

Zu Verletzungen von Katzen mittels Luftdruckwaffen kam es im Juli. Der Bereich der Vorfälle lässt sich auf den nördlichen Stadtteil Bad Frankenhausens im Bereich um den Hausmannsturm, in der Straßen Thomas-Müntzer-Straße, Am Weinberg und Am Schlachtberg eingrenzen. Bereits im Jahr 2024 kam es zu ähnlichen Vorfällen.

Die Polizei bitten Personen, die verdächtige Schussabgaben durch Luftdruckwaffen in diesem Bereich wahrnehmen konnten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Auch Zeugen die weitere geschädigte Katzen im Bereich feststellen konnten, werden gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

Aktenzeichen: 0241863

