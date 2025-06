Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Raub nach Fußballspiel

Greiz (ots)

Weida. Am Freitag den 27.06.2025 kam es nach dem Freundschaftsspiel zwischen dem FC Thüringen Weida und Dynamo Dresden zu einem Raub zum Nachteil eines 16-jährigen. Gegen 20:30 Uhr befanden sich der Geschädigte sowie sein 17-jähriger Begleiter fußläufig auf dem Heimweg vom Fußballspiel. In der Wiesenstraße wurden die Jugendlichen von sieben bis acht maskierten Personen angegriffen, wobei einer der vemummten Täter den 16-jährigen mit der Faust in das Gesicht schlug und die Herausgabe von Fanutensilien forderte. Daraufhin gab dieser einen mitgeführten Dynamo Dresden Schal heraus. Nach der Herausgabe ließen die Täter von den Jugendlichen ab und entfernten sich fußläufig in Richtung Theodor-Körner-Straße. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Es wird um sachdienliche Zeugenhinweise gebeten, welche unter Angabe der Bezugnummer 0166359/2025, unter der TelNr. 036616210 entgegengenommen werden. <TF>

