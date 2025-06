Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher flüchtet vom Unfallort

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 26.06.2025 gegen 17:10 Uhr befuhr ein 18-jähriger PKW Fahrer die L2349 von Pahren in Richtung Tegau, als ihm ein Audi Q5 oder Q7 entgegenkam. Der Audi fuhr dabei so mittig in der Straße, dass der 18-jährige ausweichen musste und ins Schleudern geriet. Der PKW kam dabei nach rechts von der Straße ab und überschlug sich im angrenzenden Feld. Der 18-jährige verletzte sich dabei derart, dass er in ein Klinikum gebracht werden musste. Der Sachschaden am PKW des 18-jährigen wird mit einem höheren 4-stelligen Wert angegeben. Der Audifahrer fuhr weiter und entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 036616210 mit der Bezugsnummer 0165163/2025. (BF)

