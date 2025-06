Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schockanruf durch Betrüger

Gera (ots)

Weida. Am 25.06.2025 gegen 16:00 Uhr wurde eine 86-jährige durch Betrüger angerufen. Die Betrüger gaben sich als Polizisten aus und erklärten der Frau, dass sie Geld übergeben muss, da ihre Enkelin einen Unfall gehabt hätte, wobei sie zwei Kinder und eine schwangere Frau getötet haben soll. Die Frau solle nun eine Kaution bezahlen, ansonsten würde die Enkelin ins Gefängnis kommen. Leider glaubte die 86-jährige den Betrügern und übergab einen niedrigen 4-stelligen Betrag an einen unbekannten Abholer. Den Mann konnte die Frau nur als ausländisch mit dunklem Hauttyp beschreiben. Erst am späten Abend rief die Frau ihre Tochter an und erzählte den Vorfall, woraufhin der Betrug auffiel und die Polizei informiert wurde. Diese warnt nochmals davor, keine Geldbeträge an angebliche Polizisten zu übergeben. Diese Kautionspraktiken durch die Polizei gibt es nicht. Im Freundes und Verwandtenkreis sollten ältere Angehörige sensibilisiert werden und bei Unsicherheiten die Polizei anrufen. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell