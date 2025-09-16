Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrüger aufgesessen - Mann verliert viel Bargeld

Artern (ots)

Ein 85-Jähriger ist am Montag in Artern einem Betrüger aufgesessen. Der derzeit Unbekannte trat an den Bewohner einer Pflegeeinrichtung heran unter dem Vorwand einen anderen Mitbewohner zu suchen. Hier verwickelte er ihn in ein Gespräch um legendiert eine Situation zu beschreiben, um eine Geldübergabe zu erwirken. Im Rahmen dieser griff der Unbekannte in die Geldbörse des 85-Jährigen und entnahm unbemerkt Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Der Täter ließ Oberbekleidung bei dem Mann zurück und entfernte sich mit dem Bargeld in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

