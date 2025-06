Kelsterbach (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag (19.06.) in die katholische Kirche "Herz Jesu" in der Bergstraße ein. Nachdem sich die ungebetenen Besucher unter Anwendung von Gewalt Zutritt in das Gebäude verschafften, versuchten sie im Innern unter anderem auch erfolglos die Tür zum Pfarreibüro aufzuhebeln. Die ungebetenen Besucher flüchteten anschließend ohne Beute vom Tatort, ...

