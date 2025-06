Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Einbruch in katholische Kirche

Kelsterbach (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag (19.06.) in die katholische Kirche "Herz Jesu" in der Bergstraße ein. Nachdem sich die ungebetenen Besucher unter Anwendung von Gewalt Zutritt in das Gebäude verschafften, versuchten sie im Innern unter anderem auch erfolglos die Tür zum Pfarreibüro aufzuhebeln. Die ungebetenen Besucher flüchteten anschließend ohne Beute vom Tatort, hinterließen durch ihr rabiates Vorgehen allerdings einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Kelsterbach nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu erreichen.

