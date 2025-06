Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Trickdiebe entwenden Geldbörse von Seniorin

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen erbeuteten am Donnerstag (19.6.) gegen 15.30 Uhr mithilfe eines Tricks die Geldbörse einer 78-jährigen Seniorin. Die zwei Kriminellen gaukelten nach derzeitigem Ermittlungsstand der Seniorin vor, im Rahmen eines Schulprojekts ihre Fenster putzen zu wollen. So gelangten sie in das Innere der Wohnung und entwendeten dort die Geldbörse der 78-Jährigen. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung und suchten mit ihrer Beute das Weite.

Die beiden Unbekannten sollen circa 14 bis 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß sowie schlanker Statur sein. Beide sollen mit einer schwarzen Bluse und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein.

Wer konnte verdächtige Beobachtungen in der Straße "Am Fuchsbau" machen?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell