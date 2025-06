Viernheim (ots) - Am Donnerstag den 19.06.2025 gegen 12:00 Uhr, kam es am Kreisel L631/Heddesheimer Straße/An der Beune, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Als die Fahrradfahrerin die Fahrbahn überquerte wurde sie von einem PKW erfasst und stürzte. Die Fahrradfahrerin wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt, jedoch entstand Sachschaden am Fahrrad. Der PKW flüchtete nach der ...

mehr