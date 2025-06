Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am Donnerstag den 19.06.2025 gegen 12:00 Uhr, kam es am Kreisel L631/Heddesheimer Straße/An der Beune, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Als die Fahrradfahrerin die Fahrbahn überquerte wurde sie von einem PKW erfasst und stürzte. Die Fahrradfahrerin wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt, jedoch entstand Sachschaden am Fahrrad. Der PKW flüchtete nach der Kollision von der Unfallstelle in Richtung Heddesheim. Es soll sich hierbei um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit Polizeistation Lampertheim-Viernheim, unter der Telefonnummer 06206-9440-0 in Verbindung zu setzen.

