Feuerwehr München

FW-M: Unfall mit Bus endet glimpflich (Trudering-Riem)

München (ots)

Donnerstag, 12. Juni 2025; 8.24 Uhr

Feldbergstraße

Bei einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw im Münchner Osten sind mehrere Menschen verletzt worden. Zu dem Vorfall, bei dem sich 26 Kindergartenkinder im Bus befanden, ist die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot ausgerückt.

Aufgrund der ersten Schilderungen über den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich in einer Wohnsiedlung alarmierte die Leitstelle München zunächst einige Fahrzeuge des Rettungsdienstes zur gemeldeten Örtlichkeit. Da zu Beginn von mehreren Verletzten ausgegangen werden musste und sich den ersten Kräften ein sehr unübersichtliches Bild bot, wurde die Alarmstufe erhöht und die Feuerwehr mit einem Rüstzug sowie Unterstützungseinheiten hinzugezogen. Die Kindergartenkinder im Alter von 5 und 6 Jahren, die weiteren sieben Erwachsenen im Bus sowie die Fahrerin des Pkw, die allein in ihrem Mercedes unterwegs war, konnten alle selbstständig aus den Fahrzeugen steigen. Sie wurden umgehend durch die Einsatzkräfte betreut und gesichtet. Nachdem mehrere Personen vor Ort ambulant versorgt wurden, mussten schlussendlich ein Kind und drei Erwachsene in Münchner Krankenhäuser transportiert werden, darunter auch die Pkw-Lenkerin. Allesamt wurden aber nicht schwer verletzt. Zur Betreuung der unverletzten Kinder wurde der Großraumrettungswagen der Berufsfeuerwehr und das Kriseninterventionsteam hinzugezogen. Anschließend konnten die Kinder Großteiles an ihre Eltern übergeben werden oder wurden zurück in den Kindergarten gebracht.

Nachdem der Rettungsdiensteinsatz nach rund einer Stunde beendet war, räumte und reinigte die Feuerwehr noch die Unfallstelle. Insgesamt waren 35 Fahrzeuge der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen im Einsatz.

Zum genauen Unfallhergang, der Schadenshöhe und dem aktuellen Zustand der Verletzten liegen der Feuerwehr München keine Informationen vor. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

(pes)

