Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Waldrennach - Brand auf Gartengrundstück - Polizei sucht Zeugen

Waldrennach (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags sind Feuerwehr und Polizei gegen 3 Uhr über einen Brand auf einem Gartengrundstück in der Eichwaldstraße in Waldrennach informiert worden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen ein Bauwagen sowie Gartenmöbel und Arbeitsgeräte in Flammen. Das Feuer hatte bereits auf einen danebenstehenden Baum übergegriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Neuenbürg, unter der Rufnummer 07082/79120, zu melden.

