Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mit über einem Promille Unfall verursacht

Pforzheim (ots)

Geschätzte 23.000 Euro Gesamtsachschaden sind nach einem Unfall auf der Habermehlstraße am Montag zu beklagen. Ein 52-jähriger Honda-Fahrer war gegen 14:25 Uhr auf der Habermehlstraße unterwegs, als er offenbar aufgrund alkoholischer Beeinflussung die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen zwei geparkte Autos prallte. Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Der 52-Jährige musste die Beamten zwecks einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell