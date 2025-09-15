PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Brand in einer Zimmerei

Pforzheim (ots)

Am Montagnachmittag (15.09.2025) kam es gg. 17.00 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zum Brand in einer Zimmerei in der Eckenweiherstraße in Mühlacker.

Der Brand konnte zügig durch die Feuerwehr gelöscht werden, die mit 7 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort kam. Der Rettungsdienst war mit 2 Fahrzeugen und 4 Kräften im Einsatz.

Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

