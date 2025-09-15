Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Einbruch in Wäscherei - Zeugenaufruf

Wurmberg (ots)

Unbekannte sind am Samstagabend gegen 22:30 Uhr in Geschäftsräume einer Wäscherei in Wurmberg eingedrungen und haben Bargeld entwendet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft mutmaßlich über die Terrassentür unbefugt Zutritt in die Räumlichkeiten in der Dachsteinstraße. Im Inneren wurden weitere Türen gewaltsam aufgebrochen und ein niedriger vierstelliger Betrag entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

