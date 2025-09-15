Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Alkoholisiert in Leitplanke gefahren

Bad Wildbad (ots)

Deutlich alkoholisiert ist ein KIA-Fahrer am Freitagabend gegen eine Leitplanke gefahren und hat diese erheblich beschädigt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 35-Jährige gegen 22:30 Uhr die Bundesstraße 294 zwischen Calmbach und Höfen, als er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall offenbar nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Höhe des an der Leitplanke entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell