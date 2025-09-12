PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (FDS) Igelsberg - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294

Igelsberg (ots)

Vier leichtverletzte Personen und eine Schwerverletzte - das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitagvormittag auf der Bundesstraße 294 zwischen Igelsberg und Freudenstadt.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 82-Jähriger gegen 10:45 Uhr mit seinem Skoda die Landesstraße 409 in Richtung Bundesstraße 294. Beim Abbiegen nach links in Richtung Besenfeld, übersah dieser den von links bevorrechtigten 31-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher in Richtung Freudenstadt unterwegs war. Auf der Bundesstraße 294 kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls gegen einen auf der Abbiegespur in Richtung Klosterreichenbach wartenden Nissan abgewiesen wurden.

Hierbei trugen der Fahrer des Skoda sowie eine Beifahrerin leichte Verletzungen davon. Eine weitere Mitfahrerin wurde durch den Zusammenstoß mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der in dem Mercedes befindliche 31-jährige Fahrer sowie eine Beifahrerin im Nissan wurden leicht verletzt.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 55.000 Euro belaufen.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

