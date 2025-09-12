Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Zwei verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß

Pforzheim (ots)

Zwei verletzte Personen und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Frontalzusammenstoßes auf der Kreisstraße 4576 am Freitagmorgen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 8 Uhr ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer die Kreisstraße von Ellmendingen kommend in Richtung Gräfenhausen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er in einer langgezogenen Rechtskurve mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit der ihm entgegenkommende 67-jährigen VW-Fahrerin. Durch die Kollision überschlug sich der Mercedes und klemmte den Fahrer ein. Dieser konnte durch den Rettungsdienst schwerverletzt befreit werden. Die 67-Jährige wurde durch diese Kollision leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden.

Christian Schulze, Pressestelle

