PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Zwei verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß

Pforzheim (ots)

Zwei verletzte Personen und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Frontalzusammenstoßes auf der Kreisstraße 4576 am Freitagmorgen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 8 Uhr ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer die Kreisstraße von Ellmendingen kommend in Richtung Gräfenhausen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er in einer langgezogenen Rechtskurve mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit der ihm entgegenkommende 67-jährigen VW-Fahrerin. Durch die Kollision überschlug sich der Mercedes und klemmte den Fahrer ein. Dieser konnte durch den Rettungsdienst schwerverletzt befreit werden. Die 67-Jährige wurde durch diese Kollision leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 20:36

    POL-Pforzheim: Mühlacker - Brand von zwei Containern

    Pforzheim (ots) - Mühlacker - Am Donnerstagabend kurz vor 18:30 Uhr wurde in Mühlacker eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Es hatten zwei Container auf einem Firmenareal in der Kanalstraße Feuer gefangen. Aus noch bislang unbekannter Ursache gerieten die in einem dieser Container befindlichen Akkus in Brand. Das Feuer ging auf einen direkt danebenstehenden Container über. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren