Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Schopfloch - Brand einer Versorgungsanlage: Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Schopfloch (ots)

Nach dem Brand eines Hochbehälters am Donnerstagmorgen in Schopfloch, ermittelt das örtliche Polizeirevier wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Den derzeit vorliegenden Informationen zufolge war der Brand gegen 08 Uhr offenbar im Bereich der Am Rödelsberg befindlichen Anlage ausgebrochen. Der hinzugeeilten Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Aufgrund der Gesamtumstände besteht bislang der Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Das Polizeirevier Horb bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

