POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Mit über 2 Promille im Auto unterwegs
Baiersbronn (ots)
Ein 55-Jähriger Autofahrer geriet am Dienstagabend in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung.
Polizeibeamte des Polizeireviers Freudenstadt kontrollierten gegen 20:30 Uhr einen 55-jährigen Opel-Fahrer, welcher gerade die Finkenstraße in Baiersbronn befuhr. Hierbei nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille. Der 55-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
Sabrina Zimmer, Pressestelle
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell