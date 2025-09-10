PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Mit über 2 Promille im Auto unterwegs

Baiersbronn (ots)

Ein 55-Jähriger Autofahrer geriet am Dienstagabend in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung.

Polizeibeamte des Polizeireviers Freudenstadt kontrollierten gegen 20:30 Uhr einen 55-jährigen Opel-Fahrer, welcher gerade die Finkenstraße in Baiersbronn befuhr. Hierbei nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille. Der 55-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 12:45

    POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Holzschuppen abgebrannt

    Horb am Neckar (ots) - Ein freistehender Holzschuppen in der Altheimer Straße, welcher auch als Werkstatt genutzt wurde, ist am Dienstagabend durch einen Brand fast vollständig zerstört worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet gegen 21:20 Uhr zunächst die Werkstatt in Brand, bevor das Feuer auf den kompletten Schuppen übergriff. Die in dem Holzschuppen gelagerten Maschinen und Gegenstände sowie eine daneben ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 12:51

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Flucht nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

    Pforzheim (ots) - Bislang unbekannter Fahrzeugführer hat von Montag bis Dienstag in der Nordstadt ein geparktes Fahrzeug beschädigt und sich danach von der Unfallstelle entfernt. In der Zeit von Montag 17:00 Uhr bis Dienstag 9:00 Uhr stand der Renault ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Heinrich-Wieland-Allee in stadteinwärtiger Richtung geparkt. Als die ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:36

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Diebstahl von Kupferteilen

    Maulbronn (ots) - Am Samstagmittag ist es in Zaisersweiher zu einem Diebstahl von Kupferrohren und Kupferregenrinnen von einem Privatgelände gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhren zwei bislang unbekannte Männer gegen 13:15 Uhr mit einem Lkw rückwärts in die Hofeinfahrt des in der Mühlackerstraße gelegenen Anwesens. Mittels eines Greifers luden sie die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren