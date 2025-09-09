PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Diebstahl von Kupferteilen

Maulbronn (ots)

Am Samstagmittag ist es in Zaisersweiher zu einem Diebstahl von Kupferrohren und Kupferregenrinnen von einem Privatgelände gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhren zwei bislang unbekannte Männer gegen 13:15 Uhr mit einem Lkw rückwärts in die Hofeinfahrt des in der Mühlackerstraße gelegenen Anwesens. Mittels eines Greifers luden sie die auf dem Gartengrundstück gelagerten Kupferrohre und Kupferregenrinnen auf ihr Fahrzeug. Die Halterungen, welche ebenfalls auf dem Gelände lagen, wurden von einem der Täter mit der Hand eingesammelt. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die entwendeten Gegenstände haben einen Gesamtwert von etwa 2000 Euro. Der Polizeiposten Maulbronn hat die Ermittlungen übernommen.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

