Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Bei einem Zusammenstoß im Kreisverkehr ist am Samstagabend im Stadtteil Huchenfeld ein Leichtkraftradfahrer gestürzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Würmstraße aus Richtung Ortszentrum kommend. Am Kreisverkehr Würmstraße/ Industriestraße beabsichtigte er die dritte Ausfahrt zu nehmen. Eine Citroen-Fahrerin, welche von der Industriestraße in den Kreisverkehr einfahren wollte, übersah den Jugendlichen und touchierte ihn im Bereich des Fahrzeughecks. Der Leichtkraftradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231/ 186-3311 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

