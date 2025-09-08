Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Autofahrer mit über 3 Promille unterwegs

Freudenstadt (ots)

Bei einer Kontrolle am späten Samstagabend haben Polizeibeamte im Stadtgebiet einen deutlich alkoholisierten Mercedes-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 31-jährige Mann gegen 23:10 Uhr die Stuttgarter Straße in Freudenstadt. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Ob der Fahrer überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, bedarf weiterer Ermittlungen.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell