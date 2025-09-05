Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Elektrowerkzeuge aus Baucontainer entwendet - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots)

Einbrecher haben erneut mehrere elektronische Werkzeuge aus zwei Baucontainern in Pforzheim, Eutingen entwendet.

Durch bislang unbekannte Täterschaft wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Baucontainer auf einem Baustellengelände unweit der A8 aufgebrochen. Aus diesen wurden Elektrowerkzeuge, u.a. der Marke Hilti, entwendet. Insgesamt wird von einem Verlust in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages ausgegangen. Das Diebesgut transportierten die Täter wohl mit einer größeren Bauwanne, welche im Anschluss auf dem Gelände belassen wurde. Bereits wenige Nächte zuvor wurde in einen der Baucontainer eingebrochen.

Der Polizeiposten Kieselbronn hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07231 186 3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

