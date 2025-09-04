PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Mutmaßlicher Drogenhändler in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Vorläufig festgenommen worden ist am Mittwochmittag ein Mann, nachdem er Passanten in der Pforzheimer Innenstadt offenbar Betäubungsmittel zum Kauf angeboten und Polizeibeamte mit einem Messer bedroht hat. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach bisherigem Ermittlungsstand meldete gegen 11:40 Uhr eine aufmerksame Zeugin eine männliche Person, die in einem Einkaufzentrum im Bereich des Leopoldplatzes mehrere Drogen auf einer Sitzbank ausgebreitet hatte und an Passanten veräußerte. Der 33-jährige Mann wurde daraufhin durch den Sicherheitsdienst außerhalb des Gebäudes einer Kontrolle unterzogen. Beim Erkennen der hinzukommenden Polizeibeamten zog der Mann ein Messer und bedrohte diese. Erst nach mehrfacher Aufforderung warf der Tatverdächtige das Messer schließlich weg und konnte festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Bei dem Tatverdächtigen wurden eine große Menge Amphetamin und eine Vielzahl an Ecstasytabletten aufgefunden und sichergestellt.

Der dringend tatverdächtige 33-Jährige wurde am Donnerstagvormittag der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Pforzheimer Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie bestehender Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug.

Der 33-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Melanie Konrad, Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

