PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Nächtlicher Einbruch in Wohnhaus: Zeugen gesucht

Mühlacker (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in ein Haus in Mühlacker eingebrochen.

Gegen 2:00 Uhr am Montagmorgen gelangte die Täterschaft gewaltsam über die Kellertüre in das in der Eckenweiherstraße gelegene Einfamilienhaus. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchwühlt.

Die Höhe des Diebesguts ist bislang noch nicht bezifferbar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren