Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Nächtlicher Einbruch in Wohnhaus: Zeugen gesucht

Mühlacker (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in ein Haus in Mühlacker eingebrochen.

Gegen 2:00 Uhr am Montagmorgen gelangte die Täterschaft gewaltsam über die Kellertüre in das in der Eckenweiherstraße gelegene Einfamilienhaus. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchwühlt.

Die Höhe des Diebesguts ist bislang noch nicht bezifferbar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell