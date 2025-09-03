Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach: Motorradfahrer onaniert vor Spaziergängerin - Zeugen gesucht

Kämpfelbach (ots)

Von einem Exhibitionisten auf einem Motorrad ist eine Spaziergängerin am Montagnachmittag auf einem Feldweg beim Ersinger Kreuz belästigt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Frau mit ihren Hunden gegen 16:30 Uhr auf einem Feldweg im Bereich des Forbergs unterwegs. Kurz bevor sie ihr Auto erreicht hatte, welches auf dem Parkplatz am Ersinger Kreuz geparkt war, kam ihr ein Kraftradfahrer entgegen. Kurze Zeit später wendete dieser. Als er erneut an der Spaziergängerin vorbeifuhr, verlangsamte er die Geschwindigkeit und manipulierte während der Fahrt an seinem Geschlechtsteil. Die Frau begab sich daraufhin in ihr Auto und verständigte die Polizei.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- füllige Statur - längerer, leicht rötlicher Bart - komplett schwarz bekleidet - schwarzer Helm

Das Motorrad, möglicherweise von der Bauart wie ein Roller, war ebenfalls schwarz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 / 186 4444 in Verbindung zu setzen.

Melanie Konrad, Pressestelle

