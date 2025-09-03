Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eutingen - Container-Aufbruch

Eutingen (ots)

Werkzeuge im fünfstelligen Wert entwendet.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen verschlossenen Baustellencontainer an der Nieferner Straße aufgebrochen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde das Sicherungsschloss gewaltsam, vermutlich mit einer Flex oder einem ähnlichen Werkzeug, durchtrennt. Im Container befanden sich zahlreiche hochwertige Elektrowerkzeuge, von denen rund 60 Geräte entwendet wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Der Polizeiposten Niefern-Öschelbronn hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Bereich der Nieferner Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07041 96930 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell