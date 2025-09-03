Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Eine aufgefundene Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstagabend zwischen Bauschlott und Bretten kontrolliert gesprengt worden.

Neulingen (ots)

Gegen 16:30 Uhr wurde in einem Waldstück abseits der Bundesstraße 294 im Bereich Bauschlott eine Granate aufgefunden. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes begutachteten die Munition und veranlassten aus Gründen der Gefahrenabwehr eine kontrollierte Sprengung vor Ort.

Das unbewohnte Gebiet wurde zuvor weiträumig abgesperrt, nachdem sichergestellt worden war, dass sich dort keine weiteren Personen aufhielten. Die Sprengung wurde um 22:16 Uhr erfolgreich durchgeführt. Eine Gefährdung von Personen bestand zu keiner Zeit und auch Sachschäden waren nach der Sprengung nicht zu verzeichnen.

Neben den Fachkräften des Kampfmittelbeseitigungsdienstes waren auch Beamte des Polizeipräsidiums Pforzheim, des Polizeipräsidiums Karlsruhe sowie des Polizeipräsidiums Einsatz im Einsatz.

Silas Lindörfer, Pressestelle

