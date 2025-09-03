PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Eine aufgefundene Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstagabend zwischen Bauschlott und Bretten kontrolliert gesprengt worden.

Neulingen (ots)

Gegen 16:30 Uhr wurde in einem Waldstück abseits der Bundesstraße 294 im Bereich Bauschlott eine Granate aufgefunden. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes begutachteten die Munition und veranlassten aus Gründen der Gefahrenabwehr eine kontrollierte Sprengung vor Ort.

Das unbewohnte Gebiet wurde zuvor weiträumig abgesperrt, nachdem sichergestellt worden war, dass sich dort keine weiteren Personen aufhielten. Die Sprengung wurde um 22:16 Uhr erfolgreich durchgeführt. Eine Gefährdung von Personen bestand zu keiner Zeit und auch Sachschäden waren nach der Sprengung nicht zu verzeichnen.

Neben den Fachkräften des Kampfmittelbeseitigungsdienstes waren auch Beamte des Polizeipräsidiums Pforzheim, des Polizeipräsidiums Karlsruhe sowie des Polizeipräsidiums Einsatz im Einsatz.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

  • 03.09.2025 – 10:17

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eutingen - Container-Aufbruch

    Eutingen (ots) - Werkzeuge im fünfstelligen Wert entwendet. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen verschlossenen Baustellencontainer an der Nieferner Straße aufgebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde das Sicherungsschloss gewaltsam, vermutlich mit einer Flex oder einem ähnlichen Werkzeug, durchtrennt. Im Container befanden sich zahlreiche hochwertige Elektrowerkzeuge, von ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 11:19

    POL-Pforzheim: (FDS) Schopfloch - Unbekannte brechen in zwei Firmen ein: Zeugen gesucht

    Schopfloch (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag im Industriegebiet von Schopfloch in zwei Firmengebäude eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten mehrere maskierte Täter gegen 2:00 Uhr ein Fenster einer Firma in der Hörschweiler Straße auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume ...

    mehr
