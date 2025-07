Polizei Bielefeld

POL-BI: Trio feiert mit Bierflaschen am Auto

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - Eine Zeugin gab der Polizei am Dienstagvormittag, 22.07.2025, Hinweise zu zwei betrunkenen Männern und einer Frau, die sich auf einem Parkplatz der Carl-Severing-Straße an einem abgestellten Pkw aufhielten. Wenig später stoppten Streifenbeamte das beschriebene Auto an der Osnabrücker Straße.

Gegen 10:50 Uhr meldete die Anruferin, dass sich die beiden beschriebenen Männer in einen Skoda Kombi aus Tschechien gesetzt hätten und losgefahren waren. Wenige Minuten später kontrollierten die alarmierten Polizisten den 45-jährigen Fahrer aus dem tschechischen Pilsen auf dem Parkplatz des Naturbades. Der Mann gab an, mit einer Bekannten das Ende der Haft seines Beifahrers zu feiern.

Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen, so dass der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bestand. Wegen des Zeugenhinweises und aufgrund eigener Feststellungen, boten die Beamten dem Fahrer einen Alkoholtest an. Weil das Testgerät auf Alkohol reagierte, wurde ihm in einem Bielefelder Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Den Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher, da nicht abschließend geklärt werden konnte, ob der 45-Jährige mit dem Auto unterwegs sein durfte. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss auf.

