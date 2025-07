Polizei Bielefeld

POL-BI: Tatort Skaterbahn

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Stunden des Donnerstages, 24.07.2025, stahl ein Schläger eine Musikbox. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 20-Jähriger aus Bad Salzuflen erschien gegen 02:05 Uhr auf der Polizeiwache an der August-Bebel-Straße und erstattete eine Strafanzeige. Er gab an, sich gegen 01:30 Uhr an der Skateranlage auf dem Kesselbrink aufgehalten zu haben. Eine unbekannte Person soll ihm dort mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin habe er seinen Rucksack genommen und die Örtlichkeit verlassen. Der Schläger habe die Musik-Box des Opfers eingesteckt und mitgenommen.

Der Bad Salzufler beschrieb den Täter als circa 180 cm groß, mit heller Hautfarbe und mit grauer Sportkleidung bekleidet. Er soll gut Deutsch gesprochen haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

