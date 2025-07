POL-BI: Vermisster - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Stunden des Donnerstages, 24.07.2025, stahl ein Schläger eine Musikbox. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 20-Jähriger aus Bad Salzuflen erschien gegen 02:05 Uhr auf der Polizeiwache an der August-Bebel-Straße und erstattete eine Strafanzeige. Er gab an, sich gegen 01:30 Uhr an der Skateranlage auf dem Kesselbrink aufgehalten zu haben. Eine unbekannte Person soll ihm dort mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. ...

