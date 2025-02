Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Postkasten beschädigt

Gera (ots)

Gera: Feuerwehr und Polizei kamen am Montagmorgen gegen 02:20 Uhr in der Roschützer Straße in Gera zum Einsatz. Unbekannte Täter beschädigten durch Brandlegung einen Postverteilerkasten und einen Streugutkasten. An den Kästen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700,- Euro. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden (Bezugsnummer 48696/2025). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell