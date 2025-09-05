PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Einbruch in Betrieb: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pfalzgrafenweiler (ots)

Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen gewaltsam in Geschäftsräume eines Betriebs in Pfalzgrafenweiler eingedrungen und haben Bargeld entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gegen 02:00 Uhr gewaltsam über eine Eingangstür Zugang zu den Räumlichkeiten eines in der Spielberger Straße gelegenen Gebäudes. Im Inneren wurde Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich entwendet.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07451/960 beim Polizeirevier Horb zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

