BPOLI EF: "Falscher Fuffziger" aus dem Verkehr gezogen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Einen falschen Geldschein zogen Bundespolizisten am Erfurter Hauptbahnhof aus dem Verkehr.

Am Montagnachmittag bat Bahnpersonal eine Streife der Bundespolizei im Erfurter Hauptbahnhof um Hilfe bei einem verdächtigen Geldschein. Dieser wurde im Kundenzentrum zu Zahlungszwecken genutzt. Die geschulten Kräfte der Bundespolizei nahmen die verdächtige Banknote in Augenschein und führten mit einfachen Hilfsmitteln eine Erstprüfung durch. Der Anfangsverdacht bestätigte sich. Eine spätere Überprüfung mit technischen Hilfsmitteln hat ergeben, dass es sich bei dem falschen Fuffi um eine Totalfälschung handelt. Sicherheitselemente waren zum Teil gar nicht vorhanden oder sehr schlecht imitiert. Zudem bestand der sogenannte Geldschein nicht aus wertigem Dokumentenpapier. Ein Vergleich mit einem echten Fünfziger zeigte zudem auf, dass die Totalfälschung von den Abmessungen her geringfügig vom Original abwich.

Die Blüte wurde sichergestellt. Die Bundespolizei führt ein Ermittlungsverfahren wegen dem Inverkehrbringen von Falschgeld gegen eine bisher unbekannte Person.

Die Bundespolizei möchte mit einem einfachen Dreisatz helfen, dass Geldscheine durch jedermann auch ohne großes Fachwissen geprüft werden können: Fühlen - Sehen - Kippen

Fühlen: Beachten Sie die Griffigkeit des Papieres. Mit Daumen und Zeigefinger können Sie Druckelemente erfühlen, wie zum Beispiel Schriftzüge und Schraffuren am Rand des Geldscheins.

Sehen: Den Geldschein gegen eine Lichtquelle halten und auf ein Wasserzeichen achten. Auch jeweilige Wertbeträge des Geldscheines werden sichtbar.

Kippen: Den Geldschein können Sie ganz einfach kippen und bewegen. Wechselnde Farben in den Hologrammelementen und ein sichtbarer Glanzstreifen im Papier sind hilfreiche Prüfelemente.

Noch eine Bitte. Bringen Sie falsches Geld nicht wieder in den Umlauf. Zeigen Sie ihre Verdachtsmomente bei der Polizei an.

