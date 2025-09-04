Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Alkoholisierter Autofahrer baut mehrere Unfälle

Straubenhardt (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überfuhr der Fahrer eines Land Rovers gegen 16:15 Uhr ein Firmenschild in der Steinbeisstraße. Beim anschließenden Rangieren auf dem Firmenparkplatz stieß er gegen das Heck eines abgestellten Fahrzeugs und beschädigte dieses. Als der Mann seine Fahrt weiter fortsetzte, kollidierte er in der Humboldstraße mit einem entgegenkommenden PKW. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte beim Unfallfahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille. Im Krankenhaus wurde dem 64-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell