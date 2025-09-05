Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Alkoholfahrt endet mit Unfall

Keltern (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache für einen alleinbeteiligten Unfall am Donnerstagabend in Keltern gewesen sein.

Eine 59-jährige Ford-Fahrerin befuhr gegen 20 Uhr die Pforzheimer Straße in Keltern in Fahrtrichtung Dietlingen. Mutmaßlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung kam die 59-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in ein Geländer des angrenzenden Bachs. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug im Anschluss auf die Gegenfahrbahn gelenkt und kam in entgegengesetzter Richtung zum Stehen. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung der Fahrerin. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1 Promille.

Unbeteiligte wurden durch den Unfall nicht gefährdet. Der Pkw wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Fahrerin musste eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

