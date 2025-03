Konstanz (ots) - Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Reichenaustraße eine Unfallflucht ereignet, zu der die Polizei Zeugen sucht. Gegen 16 Uhr fuhr eine unbekannte Autofahrerin mit einem silbernen Kleinwagen vom Parkplatz einer Diskothek auf die Reichenaustraße und prallte dabei in die Seite eines in Richtung Oberlohnstraße fahrenden VW Golf. Ohne sich ...

mehr