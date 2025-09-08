Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hochwertige Rennräder entwendet - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots)

Durch bislang unbekannte Täterschaft wurden im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag in der Lisztstraße in Pforzheim zwei hochwertige E-Rennräder aus einer verschlossenen Garage entwendet. Bislang ist unklar, wie die Täter unbefugt Zutritt in die Garage erlangten. Der Wert der zwei Rennräder wird auf ca. 17.000EUR geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

