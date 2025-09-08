PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrstreifenwechsel führt zu Unfall mit hohem Sachschaden - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots)

Einfach davon gefahren ist ein unbekannter BMW-Fahrer, nachdem er auf der Autobahn durch einen Fahrstreifenwechsel einen Unfall verursachte.

Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer befuhr am Freitag gegen 15:15 Uhr die A8 von der Anschlussstelle Pforzheim-Ost in Richtung Pforzheim-Süd auf dem rechten Fahrstreifen. Hierbei wechselte er unvermittelt nach links auf den mittleren Fahrstreifen, so dass ein VW-Golf Fahrer auf den linken Fahrstreifen ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Durch das Ausweichen nach links kam es allerdings zum Zusammenstoß mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Golf eines 39-Jährigen. Der unbekannte BMW-Fahrer hielt anschließend kurz an, entfernte sich allerdings anschließend ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der entstandene Sachschaden an den beiden Golf-Pkw wird auf ca. 25.000EUR geschätzt.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden BMW-Fahrer geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07231 125810 beim Autobahnpolizeirevier zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

